Hexagon strizza l'occhio ai sim racer e ingegneri con Telemetry Tested: The Hexagon x Oracle Red Bull Sim Racing Future Skills Challenge

L'azienda ha realizzato un quiz interattivo rivolto a ingegneri e sim racer per aiutarli comprendere meglio il funzionamento della telemetria e come sfruttare i dati per migliorare non solo i tempi sul giro, ma anche i processi produttivi.

Telemetry Tested: The Hexagon Future Skills Challenge è una sfida proposta da Hexagon, azienda specializzata nella metrologia e in soluzioni avanzate per il manfatturiero, e dedicata ad aspiranti ingegneri, studenti, sim racer, professionisti del settore manifatturiero, ingegneristico non solo. Si tratta di un'iniziativa avviata in collaborazione con Oracle Red Bull Sim Racing e MENSA con l'obiettivo di valorizzare le competenze che guidano l’ingegneria e la produzione digitale.

Per andare veloce in pista non basta saper guidare: il ruolo della telemetria

Nelle competizioni automobilistiche, sia reali sia simulate, avere piedi e mani d'oro non è sufficiente per ottenere risultati di spicco. E questo vale, in generale, anche nel mondo dell'ingegneria.

Come spiega Andreas Werner, Chief Technology Officer della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon, “gli ingegneri di oggi non devono avere solo competenze tecniche ma devono essere in grado di prendere decisioni rapide e consapevoli basate sui dati, collaborare trasversalmente tra funzioni diverse e abbracciare le nuove tecnologie. Grazie alla partnership con Oracle Red Bull Sim Racing ci rivolgiamo a una generazione che già conosce il valore legato alla velocità, alla precisione, alla simulazione e alle performance, mostrando come queste stesse attitudini siano fondamentali anche nel mondo dell’ingegneria digitale e della manifattura intelligente”.

Proprio per stimolare l'apprendimento e l'approfondimento di queste competenze, Hexagon e Oracle Red Bull Sim Racing hanno dato il via a Telemetry Tested: The Hexagon x Oracle Red Bull Sim Racing Future Skills Challenge, un quiz interattivo che combina le prestazioni degli eSports con l'intuizione ingegneristica pratica.

A supportare le due aziende nella stesura dei quesiti è stata MENSA, associazione internazionale conosciuta per la valutazione delle capacità logiche e di problem-solving che accoglie come membri solo persone con un QI superiore a 148. L'associazione ha messo a punto una serie di domande specifiche, utili a misurare la capacità di interpretare i dati telemetrici durante una gara. L’obiettivo è mettere in luce le competenze richieste dall’ingegneria moderna, dove il successo dipende dalla flessibilità cognitiva, dalla comprensione di sistemi complessi e dalla capacità di applicare in tempo reale la conoscenza digitale.

"Il settore manifatturiero è in trasformazione e abbiamo bisogno di una nuova ondata di talenti pronti ad affrontare questa sfida", ha dichiarato Renée Rädler, Executive Vice President Global HR di Hexagon. "Non si tratta più di scegliere tra competenze pratiche e know-how digitale: il futuro appartiene a coloro che sanno combinare entrambi. Ecco perché questa sfida non si limita a testare le conoscenze, ma celebra la mentalità: curiosa, agile e a suo agio con la complessità".

Simulazione e realtà: due mondi molto vicini. Nel sim racing così come nella manifattura

Per Hexagon e Oracle Red Bull Sim Racing, il futuro dell'ingegneria delle prestazioni si fonda su intuizioni condivise tra piloti e ingegneri, tra l'universo eSports e la realtà della fabbrica. Poiché la simulazione e la produzione manifatturiera reale sono sempre più interconnesse, questa competizione è stata ideata per identificare e ispirare una nuova generazione di talenti capaci di eccellere in entrambi gli ambiti.

"In Oracle Red Bull Sim Racing sappiamo che le prestazioni d'élite non dipendono solo dalla velocità, ma dalla precisione, dalla strategia e dalla capacità di comprendere e adattarsi ai dati in tempo reale", spiega Joe Soltysik, Head of Esports di Red Bull Racing e Red Bull Technology. "Questo è esattamente il fulcro di questa iniziativa dedicata alle competenze. È entusiasmante vedere sim racer e giovani ingegneri messi alla prova non solo in pista, ma anche nel loro modo di pensare come atleti digitali. Offre ai giovani talenti un assaggio concreto di ciò che serve per avere successo sia nel mondo delle corse che nell'ingegneria, due mondi sempre più connessi attraverso la tecnologia e la precisione".